Фиаско хозяев. Как "Реал" и "Милан" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

18 апреля состоялись первые ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Мадридский "Реал" на чужом поле победил лондонский "Челси", а "Милан" на выезде сыграл вничью с "Наполи". В итоге обе гостевых команды сумели пройти в следующий раунд. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о первых полуфиналистах ЛЧ.



"Челси" – "Реал Мадрид"

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Это противостояние могло сложиться совсем по-другому. Возможно, не реши руководство "Челси" внезапно сменить Грэма Поттера на Фрэнка Лэмпарда, лондонцы дали бы бой команде Карло Анчелотти. Хоть в последние месяцы "аристократы" и не жгли напалмом, но кадровые ротации прямо накануне четвертьфинала Лиги чемпионов – авантюра.

Вполне логично, что ничем хорошим это не закончилась. В первом четвертьфинальном матче в Мадриде "Челси" выглядел ужасающе блекло. Тогда как "Реал", кажется, забил даже меньше, чем мог: футболисты испанского клуба за матч нанесли по воротам соперника 18 ударов против 7 – у гостей. И пусть с реализацией у "сливочных" все было не так радужно – лишь два выстрела оказались точными – этого оказалось достаточно, чтобы поехать в Лондон с довольно комфортным преимуществом.

Впрочем, в ответной игре хозяева устроили "Реалу" не самый теплый прием. Футболисты "Челси" с первых же минут бросились на ворота Тибо Куртуа в надежде как можно быстрее отыграть злосчастные два гола. И у английского клуба едва не получилось.

На 10 минуте после удачного отскока Нголо Канте оказался один на один с голкипером "Реала", но нанес удар сильно вышел ворот. А под конец тайма, уже в компенсированное время, Рис Джеймс сделал заброс с правого фланга, Марк Кукурелья получил мяч на дальней штанге, но умудрился не забить с пяти метров. Но справедливости ради, великолепно в этом моменте сыграл Куртуа.

После перерыва "Челси" продолжил давить, и счет был наконец-то открыт. Но футболистами "Реала". На 58-й минуте гости воспользовались ошибкой лондонского клуба: Родриго улетел в контратаку, Трево Чалоба не сумел его остановить на правом фланге, в результате чего бразилец спокойно добежал до штрафной. 21-й номер прострелил на дальнюю штангу, Винисиус вернул мяч в центр, где все тот же Родриго уверенно замкнул им же созданную комбинацию.

А на 80-й минуте "Реал" поставил жирную точку в двухматчевом противостоянии. Мадридский клуб разогнал блестящую контратаку: Винисиус с левого фланга отпасовал на Феде Вальверде, уругваец убрал двух защитников "Челси", после чего выложил снаряд на Родриго, который издевательски выдержал паузу и чуть ли не зашел с мячом в ворота.



"Наполи" – "Милан"

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Если в паре "Реала" и "Челси" все было плюс-минус понятно, то результат второго четвертьфинального противостояния многих мог обескуражить. "Наполи" в этом сезоне – машина. Команда Лучано Спаллетти уже без пяти минут чемпион итальянской Серии А, а нападение в лице Виктора Осимхена, Хвичи Кварацхелии и Маттео Политано – гроза обороны любого соперника. Поэтому результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов – 1:0 в пользу "Милана" – был совсем не по игре, и уж точно не отражал реальные возможности "Наполи".

Вместе с тем подопечные Стефано Пиоли смогли выжать для себя почти максимум: "Милан" за всю игру нанес два удара в створ, и один из них закончился взятием ворот. При этом россонери успешно связали по рукам и ногам атакующие силы "Наполи".

Казалось, в ответной встрече все должно быть совсем по-другому. Но вышло, как не прискорбно для болельщиков "Наполи", точно так же. Неаполитанцы сразу же после стартового свистка стали прессинговать и создавать моменты у ворот соперника, но толку из этого извлечь не получилось. А вот "Милан", как только дошел до штрафной хозяев, сразу же заработал пенальти. На 22-й минуте россонери получили великолепный шанс выйти вперед, но голкипер хозяев Алекс Мерет взял удар Оливье Жиру с точки.

Однако француз исправился за этот досадный промах. На 43-й минуте Рафаэль Леао ушел от трех защитников, влетел в штрафную и выдал пас на Жиру – в этот раз Оливье оказался точен. После перерыва "Наполи" с удвоенным зарядом бросился отыгрываться. Несколько отличных моментов было у Кварацхелии, но каждый раз мяч пролетал мимо ворот.

За десять минут до конца матча неаполитанцы заработали пенальти, мяч попал в руку Фикайо Томори. К точке подошел Хвича, пробил в угол – вратарь "Милана" Майк Меньян взял этот удар.

"Наполи" в конечном счете забил свой гол: в компенсированное ко второму тайму время после навеса с правого фланга Осимхен головой проткнул мяч в ворота. Однако этого оказалось мало. "Наполи", несмотря на чудо-сезон в Серии А и Лиге чемпионов, пролетает мимо следующей стадии самого престижного еврокубкового турнира. А "Милан" выходит в полуфинал – впервые за 16 лет.

