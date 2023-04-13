Дома – лучше. Как "Реал" и "Милан" одержали победы в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

12 апреля состоялись очередные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. "Реал Мадрид" у себя дома обыграл "Челси", "Милан" на своем поле одолел "Наполи". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов — об очередных поединках главного европейского клубного турнира.



"Реал" – "Челси"

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Эта пара за последние несколько лет, пожалуй, уже стала канонической. До 2021 года "Реал Мадрид" и "Челси" не встречались в Лиге чемпионов ни разу. Зато с позапрошлого розыгрыша турнира эти две команды стали пересекаться в плей-офф регулярно.

В 2021-м "Реал" и "Челси" сошлись в полуфинале. Тогда сильнее оказались лондонцы – они же в итоге и выиграли кубок. Год спустя "аристократы" и "сливочные" увиделись в четвертьфинале. На этот раз в драматическом двухматчевом противостоянии победу вырвали мадридцы – и именно они подняли над головой главный клубный трофей.

Поэтому было вдвойне интересно, в какую сторону эта чудесная серия качнется в нынешнем году. И, по всей видимости, инициатива на стороне "Реала".

Ситуация в первой четвертьфинальной игре нынешнего розыгрыша ЛЧ была не в пользу "Челси" еще до стартового свистка. Как и руководство "Баварии", боссы лондонского клуба решились на перестановки: руководство уволило в начале апреля Грэма Поттера и назначило на его место уже возглавлявшего команду Фрэнка Лэмпарда. Предыдущая попытка у легенды "синих" вышла неудачной, да и второй заход на тренерский мостик тоже начался не слишком радужно.

В дебютном матче под руководством Лэмпарда "Челси" проиграл "Вулверхэмптону", после чего сразу же предстояла игра с "Реалом". Как ни странно, лондонцы начали встречу достаточно активно. Уже на второй минуте Жоау Феликс мог открыть счет: после великолепного паса Нголо Канте португалец убежал один в один с середины поля, но не сумел переиграть голкипера испанцев Тибо Куртуа.

Однако дальше "Реал" почти не давал "Челси" таких шансов. А на 21-й минуте и вовсе повел в счете: после длинного заброса от Дани Карвахаля в штрафную Винисиус зацепился за мяч и попытался пробить. Вратарь лондонцев Кепа среагировал, но вынес снаряд прямо перед собой. К сожалению для голкипера, первым на добивании оказался Карим Бензема, который хладнокровно переправил мяч в сетку.

Пропустив гол, "Челси" расклеился и стал позволять "Реалу" еще больше. После перерыва гости и вовсе остались в меньшинстве: на 59-й минуте Бен Чилуэлл получил красную карточку за фол на Родриго. В конце концов, "Реал" воспользовался преимуществом в одного игрока, забив второй гол.

На 74-й минуте Винисиус с фланга выдал передачу в центр на только что вышедшего на поле Марко Асенсио, а тот с линии штрафной поразил ворота "Челси". Таким образом, шансы лондонцев на выход в следующий раунд стали минимальными.



"Милан" – "Наполи"

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Противостояние двух итальянских топ-клубов тоже обещало стать захватывающим. Во-первых, потому что это битва Севера и Юга – разных культур, взглядов и парадигм. Во-вторых, "Наполи" не встречался с другими итальянскими клубами свыше 30 лет. Последний раз это произошло в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1988/89, когда неаполитанцы сыграли с "Ювентусом".

Наконец, в-третьих, две недели назад "Наполи" и "Милан" устроили репетицию лигочемпионской встречи в Серии А. И "россонери" в этом поединке не просто выиграли, а разгромили соперника со счетом 4:0. И это при том, что неаполитанцы – лидеры чемпионата Италии, которые идут с отрывом от второй строчки почти в двадцать очков.

Вряд ли стоило ждать того же и в четвертьфинале Лиги чемпионов, но некое психологическое преимущество у "Милана" все же было. Тем более, в родных стенах. Однако матч начался с сумасшедшего момента именно в исполнении "Наполи".

На первой же минуте гости разыграли блестящую комбинацию: Хвича Кварацхелия оказался один на дальней штанге и пробил – защитники "Милана" спасли ситуацию. В дебютные 15 минут "Наполи" имел еще несколько шансов открыть счет, но удача оказалась не на стороне гостей.

А после инициативу перехватили хозяева поля. На 40-й минуте миланцы удачно поймали момент, организовали контратаку и вышли вперед – Браим Диас разогнался по центру и отпасовал на Рафаэля Леао. Тот перевел на левый фланг, куда прибежал Исмаэль Беннасер и сходу прошил вратаря гостей Алекса Мерета.

Во втором тайме "Наполи" продолжил искать подходы к воротам "Милана", но так в этом и не преуспел. Более того, на 74-й минуте неаполитанцы остались вдесятером: Андре Замбо-Ангисса получил вторую за четыре минуты желтую карточку и был отправлен в раздевалку.

Тем не менее, даже в меньшинстве гости могли сравнять счет. На 87-й минуте Маттео Политано подал с правого фланга в штрафную, Джованни Ди Лоренцо нанес удар в ближний верхний угол – голкипер "Милана" Майк Меньян спас свою команду.

Впрочем, минимальное поражение все еще оставляет шансы "Наполи". И дает надежду на драматическую развязку в ответном матче.

