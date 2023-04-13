Мадридский "Реал" обыграл "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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Действующий чемпион Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Челси" в первом четвертьфинальном матче международного футбольного турнира.

Встреча двух клубов состоялась в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отличились капитан "Реала" Карим Бензема (22-я минута) и полузащитник Марко Асенсио (74).

Ответная встреча пройдет 18 апреля в Лондоне.

В параллельном матче турнира "Милан" со счетом 1:0 обыграл "Наполи". Единственный мяч на 40-й минуте встречи забил полузащитник Исмаэль Беннасер. Ответный матч также состоится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, нанеся немецкому клубу самое крупное поражение в их истории в турнире с сентября 2017 года.

До этого ФК "Бавария" объявил об уходе Юлиана Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера. Отмечалось, что решение было принято гендиректором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером.

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