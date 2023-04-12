02:10Спорт
"Манчестер Сити" нанес "Баварии" самое крупное поражение в Лиге чемпионов за шесть лет
Фото: AP Photo/Dave Thompson
Футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли немецкую "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча двух клубов прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отличились полузащитники Родри (на 27-й минуте) и Бернарду Силва (70), а также нападающий Эрлинг Холанд (76).
Для немецкого клуба подобное поражение стало самым крупным в Лиге чемпионов с сентября 2017 года. Тогда "Бавария" с таким же счетом уступила французскому ПСЖ.
Ответный матч пройдет 19 апреля в Мюнхене.
Ранее ФК "Бавария" объявил об уходе Юлиана Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера.
Отмечалось, что решение было принято гендиректором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером. Тухель будет руководить командой до 30 июня 2025 года.
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