Дзюба отказался пожать руку Семаку после матча РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболист московского "Локомотива", четырехкратный чемпион РФ по футболу Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургского "Зенита" Сергею Семаку после окончания матча 22-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Семак после завершения матча направился к Дзюбе для рукопожатия, однако бывший футболист "Зенита" не подошел к тренеру и ушел в сторону подтрибунного помещения.

"Я его просто не видел", – прокомментировал впоследствии Дзюба.

Семак же отреагировал на инцидент фразой "ничего страшного".

Ранее сообщалось, что Дзюба подписал контракт о переходе в "Локомотив". С 2015 года Дзюба играл за российский "Зенит". После завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 годов он объявил об уходе из клуба.

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