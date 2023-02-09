Да придут спасители? Помогут ли Дзюба и Смольников остаться "Локомотиву" в РПЛ

Московский "Локомотив" 8 февраля пополнили сразу два известных российских футболиста – нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников. Оба подписали контракты до конца текущего сезона. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, помогут ли они "железнодорожникам" выбраться из "подвала" турнирной таблицы.



Истории попадания в "Локомотив" Артема Дзюбы и Игоря Смольникова абсолютно разные по содержанию, но одинаково драматичные по сути.

Путь Смольникова, 34-летнего защитника, в футболе начался с академии "Локомотива", поэтому можно было бы сказать, что блудный сын вернулся в родной клуб. Вот только вряд ли он мог бы с уверенностью назвать красно-зеленых своим домом. После академии Смольников отправился в "Торпедо", за которое провел один полноценный сезон. И лишь затем Игорь снова оказался в "Локомотиве". Правда, за следующие четыре года вышел на поле в красно-зеленой футболке всего 15 раз, остальное время скитаясь по арендам.



Какой клуб Смольников точно мог бы назвать домом, так это "Зенит". Здесь Игорь провел семь лет – пожалуй, главный отрезок в своей карьере.

На это время пришелся и дебют за национальную сборную, и выступление на Евро и чемпионате мира. И, самое главное, три чемпионских титула "Зенита".

Покинув Петербург в 2020 году, Смольников успел поиграть за "Краснодар" и тульский "Арсенал". Последним клубом Игоря было московское "Торпедо", обосновавшееся в зоне вылета по итогам первой части чемпионата России. В конце декабря защитник и черно-белые расторгли контракт.

Выступление за петербургский клуб оказалось пиком карьеры и для Артема Дзюбы. Несмотря на ненависть болельщиков как "Спартака", откуда он переехал в стан сине-бело-голубых, так и "Зенита" (они не любят все связанное с красно-белыми), нападающий завоевал здесь четыре титула и попутно стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

После такого 34-летний форвард мог бы смело повесить бутсы на гвоздь. Но Артем решил вместо этого попробовать свои силы за границей. Получилось, к сожалению, не очень.

Про возможные варианты продолжения карьеры после ухода из "Зенита" ходили самые разные слухи. В конечном счете Дзюбу летом 2022 года подписал турецкий клуб "Адана Демирспор". Однако за эту команду он сыграл всего пять раз во всех турнирах и забил один гол. Большую часть времени Дзюба плотно просидел в запасе. Спустя несколько месяцев игрок покинул клуб по обоюдному согласию.



Возникла почти патовая ситуация: за рубежом Артем оказался не нужен. Не только из-за возраста и игровых качеств, но и политической обстановки.

С возвращением в Россию тоже получилась накладка. Среди топ-клубов было в принципе не так много вариантов. "Зенит" и "Спартак" отпадали по понятным причинам. "Ростовом" рулит Валерий Карпин, с которым у Дзюбы был давний конфликт. В "Динамо" и ЦСКА пока что достаточно своих талантливых нападающих. А из тех, кто ниже в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, далеко не все смогли бы удовлетворить зарплатные аппетиты Артема.

Поэтому совершенно неожиданным казался возможный трансфер Дзюбы в "Торпедо", о чем писали спортивные СМИ. Сам по себе этот переход казался чрезвычайно интересным: экс-фовард сборной России мог бы с одной стороны реабилитировать карьеру и вернуться в большую игру, а с другой – спасти "автозаводцев" от вылета. Однако переговоры с черно-белыми походили на гармонь – то сворачивались, то снова разворачивались. И, по всей видимости, в какой-то момент зашли в тупик.

Внезапно во всей этой эпопее возник "Локомотив". Как и в какой момент, за исключением непосредственных участников этих переговоров никому доподлинно неизвестно. Но надо признать, что приглашениями Дзюбы и Смольникова красно-зеленые смогли достаточно оперативно подписать даже не одного, а сразу двух именитых футболистов. И это однозначный успех.



Можно было бы поспорить о целесообразности этих трансферов, но в другое время и при других условиях. Сейчас "Локомотив" идет в шаге от зоны вылета и имеет совсем неиллюзорные шансы начать следующий сезон в лиге уровнем ниже.

В каком бы сейчас физическом состоянии ни находился Дзюба, он все еще один из лучших форвардов с российским паспортом. И пусть в долгосрочной перспективе он вряд ли поможет сплотить коллектив и построить новую команду, накоротке его умения пригодятся для того, чтобы вытащить "Локомотив" из ямы.

То же самое касается и Смольникова. В первой половине сезона Игорь был одним из немногих светлых пятен в черно-белой палитре "Торпедо". Поэтому его гигантский опыт и его все еще огромное желание доказывать свою состоятельность на поле должны сыграть в плюс "Локомотиву".

Но как получится на практике, увидим уже через месяц.

