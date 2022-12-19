Чем запомнится прошедший в Катаре чемпионат мира по футболу

18 декабря чемпионат мира по футболу в Катаре подошел к концу. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале команду Франции. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит ключевые итоги главного футбольного турнира четырехлетия.

Титул Месси

Вопрос о том, кто лучший игрок мира – Лионель Месси или Криштиану Роналду – закрыт окончательно. Турнир в Катаре многие позиционировали как потенциальную дуэль двух сильнейших футболистов планеты, которые, возможно, в последний раз могут встретиться друг против друга и доказать свою состоятельность в очном противостоянии.

Однако Месси и Роналду проделали в этом плане диаметрально противоположные пути. Португалец начал ЧМ на фоне неутихающего скандала, связанного с его интервью Пирсу Моргану, лишился клуба ("Манчестер Юнайтед" разорвал контракт Криштиану прямо по ходу турнира), а затем еще и места в стартовом составе сборной. В результате Португалия бесславно вылетела в четвертьфинале от Марокко, а Роналду на турнире не запомнился примерно ничем.

Аргентина же хоть и начала чемпионат мира с сенсационного поражения Саудовской Аравии, дальше осечек не допускала. Особенно драматичным получился финальный матч, в котором Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Успех Марокко

Если нужно было бы назвать главное событие чемпионата мира, помимо победы Аргентины, им бы однозначно стало выступление сборной Марокко. Команда Валида Реграги на старте мундиаля считалась одним из наиболее вероятных аутсайдеров.

Впрочем, чего можно было ожидать от сборной, которая оказалась в окружении мощнейшей, как казалось, Бельгии, вице-чемпиона мира Хорватии и абсолютно непредсказуемой Канады. Однако марокканцы не просто вышли из группы. Они сделали это с первого места, оставив за бортом "золотое поколение" Бельгии, так и не выигравшее ни чемпионат мира, ни даже чемпионат Европы.

Каждый их последующий успех воспринимался как чудо. Сначала победа в 1/8 финала в матче с Испанией. Затем проход португальцев, которым не помог ни Криштиану Роналду, ни его отсутствие. В результате североафриканская сборная добралась до полуфинала, где пусть и достойно, но все же проиграла французам.

Не получилось ухватить даже бронзу – она в конечном счете досталась хорватам. Несмотря на это, выступление Марокко вошло в историю: эта сборная стала первым представителем Африки, дошедшим до полуфинала чемпионата мира за почти век существования турнира.

Последний ЧМ для десятка суперзвезд

Конечно, в самом факте ухода возрастных футболистов на заслуженный отдых нет ничего нового. Но именно на этом турнире – отчасти из-за Месси и Роналду – закат многих карьер воспринимается особенно остро. Ведь зачастую это едва ли не последний шанс увидеть в деле многих по-настоящему великих игроков. Как минимум, на таком высоком уровне.

Помимо Лео и Криштиану, заключительный свой мундиаль с большой долей вероятности провел хорватский полузащитник и обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич. Официально завершили карьеру в сборной бельгиец Эден Азар, немец Томас Мюллер (чемпион мира 2014 года) и испанец Серхио Бускетс (чемпион мира 2010 года).

Абсолютно точно больше не сыграют на ЧМ бразильцы Тьяго Силва, Дани Алвес, уругвайцы Луис Суарес и Эдинсон Кавани. И, скорее всего, мы больше не увидим на чемпионатах мира одного из лучших нападающих планеты, поляка Роберта Левандовского.

Провал европейского и южноамериканского футбола

Это может звучать абсурдно, учитывая финал Франция-Аргентина и бронзовые медали Хорватии. Но одна из главных тенденций прошедшего ЧМ – общий спад в выступлениях европейских и южноамериканских сборных. Бельгия и Германия, которых называли в числе фаворитов, даже не вышли из группы.

На том же этапе осталась полуфиналист последнего Евро Дания и полуфиналист предыдущего Евро Уэльс. Испания и Португалия пропустили в плей-офф Марокко, попутно проиграв в группе Японии и Южной Корее.

Что касается южноамериканцев, уже на групповом этапе умудрились вылететь Уругвай, Мексика и Эквадор. Бразилия – едва ли не главный кандидат на победу в турнире – удивительным образом проиграла в четвертьфинале в серии пенальти Хорватии.

Все это на фоне разговоров о том, что на следующем чемпионате мира будет уже не 32, а 48 сборных. Причем большая часть из них – из Азии и Африки. Как показала практика, может быть, это не такая уж и плохая идея.

Атмосфера без праздника

Еще до начала турнира чемпионат мира в Катаре называли самым скандальным в истории. Виной тому обвинения в коррупции, нарушении прав человека в этой стране и многочисленные запреты, в том числе, отказ от продажи алкогольного пива на стадионах турнира за два дня до старта ЧМ.

Удивительно, но при таких вводных во время самого турнира не произошло почти ни одного крупного скандала. Если не считать загадочную смерть спортивного журналиста Гранта Уола, брат которого заявил, что того якобы убили катарские власти. Но отсутствие неприятных инцидентов вовсе не сделало первый арабский чемпионат мира более ярким. Трибуны катарских стадионов чаще всего были полупустыми (внушительная часть болельщиков из Европы бойкотировала ЧМ), а о веселье в фан-зонах не шло речи из-за жестких ограничений в силу особенностей страны.

Поэтому дежурные слова Джанни Инфантино накануне финала, что это лучший чемпионат мира в истории, прозвучали как никогда наигранно. Ведь самые яркие эмоции по итогу остались за пределами Катара.

