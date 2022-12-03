Какие команды стали главными сенсациями группового этапа ЧМ по футболу

2 декабря подошел к концу групповой этап чемпионата мира по футболу в Катаре. Определились 16 сборных, которые сыграют в плей-офф и поборются за звание лучшей команды планеты. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подвел итоги первой стадии турнира и выбрал команды, которые наиболее ярко отличились – как с позитивной, так и с отрицательной стороны.

Счастливчики

Фото: AP/Manu Fernandez

Марокко

Марокко – пожалуй, главное открытие нынешнего чемпионата мира. Команда 47-летнего Валида Реграги, никогда не тренировавшего за пределами родной страны и Катара, попала в группу F, где ей предстояло побороться за выход со вторым номером мирового рейтинга ФИФА Бельгией, вице-чемпионом мира Хорватией и Канадой – темной лошадкой, впрочем, тоже не без амбиций.

Букмекеры изначально давали мизерные шансы на выход Марокко в плей-офф, но североафриканская сборная сделала невозможное – она не проиграла ни одного матча (две победы против Бельгии и Канады и ничья с Хорватией) и вышла в следующую стадию ЧМ с первого (!) места. Для Марокко этот плей-офф стал первым за 36 лет. И впервые с 1994 года сборная с африканского континента вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места.

Япония

Еще один андердог, который вырвался в фавориты в номинальной "группе смерти" – группе E. Команда Хадзимэ Мориясу противостояла Испании, Германии и Коста-Рике. Примечательно, что последним Япония минимально уступила, зато формальных лидеров представителям Страны восходящего солнца удалось обыграть.

Причем исход матча с испанцами в последнем туре и судьбу путевок в плей-офф решили считанные сантиметры – в моменте с голом, который в итоге стал для Японии победным, мяч почти вышел за лицевую линию и только VAR помог определить, что снаряд остался в поле.

Южная Корея

Не менее драматичной оказалась развязка в группе H. Сборная Южной Кореи спорила за выход в плей-офф с Португалией, Ганой и Уругваем. С последними команда Паулу Бенту сыграла вничью, ганцам обидно уступила со счетом 2:3. Вся надежда была на заключительный тур, где корейцам необходимо было обыгрывать Португалию и надеяться на параллельную игру Ганы и Уругвая.

Азиатской команде несказанно повезло: она выиграла, забив гол на 91-й минуте. И вышла таким образом в плей-офф чемпионата мира – всего лишь в третий раз в своей истории. В 1/8 финала Южная Корея сразится с главным фаворитом турнира – сборной Бразилии.

Австралия

Сборную Австралии сложно было назвать одним из лидеров группы D в компании с Францией, Данией и Тунисом, но тем не менее им удалось выйти со второго места, притом с таким же количеством очков, что и у действующего чемпиона мира.

Для этого хватило забить всего два гола – по одному Дании и Тунису. И даже крупный разгром от Франции (1:4) не смазал радость австралийцев от выхода из группы. Правда, надеяться на проход в следующую стадию им явно не стоит – в первом раунде плей-офф сборной Австралии досталась Аргентина.

Швейцария

Топ-5 счастливчиков замыкает команда экс-тренера "Спартака" Мурата Якина. Швейцария – конечно, далеко не андердог, но в группе G с Бразилией, Сербией и Камеруном двух путевок в плей-офф было катастрофически недостаточно.

Итоговые места в этой группе также распределились лишь в последнем туре. Швейцария одержала волевую победу над сборной Сербии. И даже сенсационная победа Камеруна над Бразилией не помогла африканской сборной опередить швейцарцев.

Неудачники

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Бельгия

Если главным открытием турнира стало Марокко, то главным разочарованием – сборная Бельгии. Золотому поколению "красных дьяволов" долгие годы прочили победу на чемпионате мира. Нынешний мундиаль должен был почти наверняка стать последним шансом выиграть трофей для Кевина де Брюйне, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и других бельгийских звезд.

Команду Роберто Мартинеса называли одной из сильнейших сборных турнира. Но по итогу Бельгия не стала даже одной из сильнейших сборных своей группы. Европейцы минимально обыграли Канаду, бесславно уступили Марокко и сыграли вничью с хорватами. Как итог – четыре очка, всего один забитый мяч и предпоследнее место в группе F.

Германия

Не меньшими неудачниками можно назвать подопечных Ханса-Дитера Флика. Да, провалами Германии после чемпионата мира 2018 года никого не удивить. Тогда немцы умудрились занять последнее место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей. С тех пор авторитет Германии сильно пошатнулся, да и на мундиаль европейская сборная ехала уже не в статусе одного из вероятных победителей турнира.

Тем не менее невыход из группы на втором ЧМ подряд окончательно добил репутацию сборной Германии. Немцы с ходу проиграли Японии и скатали вялую ничью с испанцами. И пусть в последнем Германия победила Коста-Рику, судьба путевок зависела исключительно от параллельного матча. И решилась эта ситуация не в пользу немецкой сборной.

Дания

Самый грустный провал чемпионата мира в Катаре – это выступление сборной Дании. На последнем Евро скандинавская команда влюбила в себя миллионы поклонников футбола: не только из-за драмы Кристиана Эриксена, но и из-за фантастического выступления – Дания едва не дошла до финала чемпионата Европы.

На ЧМ-2022 от команды Каспера Юльманна ждали если не похожего чуда, то хотя бы выхода в плей-офф. Однако датчане как будто просто не приехали на мундиаль: сначала они сыграли вничью с Тунисом, затем проиграли Франции и Австралии. Результат – одно очко, последнее место и путешествие домой уже по итогам группового этапа.

Уругвай

Последний раз Уругвай удивлял на чемпионате мира 2010 года, когда дошел до полуфинала, где драматически проиграл Нидерландам. С тех пор южноамериканцы чудес не показывали, но стабильно выходили из группы. На последнем ЧМ Уругвай дошел до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону – Франции. Поэтому от команды Диего Алонсо ждали если не новых откровений, то как минимум попадания в плей-офф.

Однако сделать это у Уругвая так и не вышло, причем нельзя сказать, что южноамериканская сборная откровенно провалилась – ей просто катастрофически не повезло. В первом матче Уругвай не сумел переиграть Южную Корею, затем потерпел поражение от Португалии. И даже победа в противостоянии против Ганы (легендарном после ЧМ-2010) не спасла Уругвай – подопечным Диего Алонсо не хватило одного гола для выхода в 1/8 финала.

Мексика

Мексику можно поставить в один ряд с Уругваем в списке сборных, которым на ЧМ в первую очередь не хватило везения. Команда Херардо Мартино начала групповой этап с яркой игры против Польши, которая, впрочем закончилась нулевой ничьей. Затем последовало ожидаемое поражение от Аргентины и победа над Саудовской Аравией.

Как и в случае с Уругваем, судьбу путевки решили дополнительные показатели при равенстве очков. У Польши после поражения от Аргентины в последнем туре разница мячей оказалась на один гол лучше, чем у Мексики.