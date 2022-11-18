Зачем Криштиану Роналду дал свое скандальное интервью

Мало кто не слышал за последнюю неделю отрывки из интервью звезды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану. Между тем лишь в ночь на 18 ноября окончательно вышла полная версия беседы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, зачем Роналду дал это интервью и почему после него клубная карьера португальца фактически закончена.



Фото: AP Photo/Jon Super

В этот понедельник футбольный мир неожиданно разразился грандиозным скандалом: сразу несколько британских газет опубликовали тизер интервью нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, в котором он заявлял о "предательстве" своего клуба и вообще нелестно отзывался о ситуации в команде. Позднее автор интервью, известный телеведущий Пирс Морган начал подкидывать новые подробности их беседы, анонсируя крупный полуторачасовой разговор с португальцем в середине недели. А было в этих обрывках всякое.

Так, например, Роналду сказал, что руководство пыталось выставить его из клуба, а главного тренера Эрика тен Хага он не уважает, потому что "тот не проявляет уважения к нему". Да и вообще "Манчестер Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона стагнировал – как в плане футбола, так и в плане инфраструктуры.

После таких анонсов полного интервью можно было не дожидаться (оно, к слову, не подарило новых шокирующих заявлений – разве что дало чуть больше фактуры, контекста и занимательных цитат). Как утверждают британские СМИ, среди одноклубников такую откровенность Роналду никто не оценил.

Более того, большинство футболистов "Манчестер Юнайтед" посчитали, что португалец после этого интервью должен покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Похожий вариант, как писали позже британские издания, рассматривают и владельцы клуба. Однако решение относительно будущего Криштиану пока не принято. При этом с фасада домашнего стадиона команды "Олд Траффорд" уже убрали постер с изображением португальского футболиста. Да и вероятность того, что ситуация разрешится миром, близка к нулю.

Зачем вообще было давать это интервью? Об этом, к слову, в самом начале беседы прямо спросил сам Морган. Ведь не британский журналист был инициатором судьбоносной для мирового футбола встречи, а Роналду. "Я думаю, что пришло время кое-что рассказать", – так ответил на этот вопрос португалец, после чего началась его исповедь.

Фото: AP Photo/Armando Franca

На самом деле некий публичный комментарий со стороны Криштиану назревал уже давно. Текущий сезон вышел для португальского футболиста кошмарным: в 17 играх за "Манчестер Юнайтед" он забил всего три гола (для сравнения в прошлом году, который тоже был не слишком удачным, Роналду записал на свой счет 24 мяча в 38 матчах). Португалец оказался в порочном круге: при тен Хаге он не получал гарантированного места в стартовом составе, от чего бесился, саботировал, уезжая со стадиона сразу после замены и... снова не получал места в стартовом составе.

Позицию Роналду понять можно. С одной стороны, последние полтора десятилетия он наряду с Лионелем Месси считался лучшим игроком планеты. С другой – Криштиану почти 38 лет, а это значит, что поиграть на высоком уровне он сможет в лучшем случае еще год-два. И тратить это время на то, чтобы сидеть на лавке, было бы категорически странно. Впрочем, и позиция клуба в лице руководства и тренера тоже понятна: выстраивать игру вокруг одного футболиста, который завершит карьеру в ближайшие несколько лет, – это почти самоубийство, независимо от того, Роналду это, Месси или кто-либо еще.

Конечно, есть пример Златана Ибрагимовича, который в 40 лет сумел привести "Милан" к долгожданному чемпионству. Но, увы, это скорее исключение.

Да и результаты клубов, где в последние годы играл Роналду, говорят преимущественно об обратном: Криштиану превратился из реального лидера в токсичного выскочку.

Как раз этот тезис и должен проверить предстоящий чемпионат мира, интервью перед которым появилось совершенно неслучайно. Да, скорее всего, Роналду больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед", но, вероятно, это ему и не нужно. Возможно, именно этим заявлением Криштиану хотел обозначить для себя и других, что какая-либо клубная привязка для него осталась в прошлом.

Сейчас у него есть только одна цель – победа на ЧМ в Катаре. Это последний шанс для Криштиану выиграть мундиаль, и он хочет воспользоваться им для того, чтобы подвести черту под своим наследием: "Закончу ли я карьеру, если помогу Португалии выиграть чемпионат мира? Да, закончу, сто процентов".

Роналду сжег мосты, но и дал себе дополнительную мотивацию. Если он провалится на чемпионате мира, то его след в истории приобретет отчетливо коричневый оттенок. Но если нет – кто после триумфа Португалии вспомнит это интервью?