Тен Хаг заявил, что Роналду не место в "Манчестер Юнайтед" – СМИ

Фото: ТАСС/Italy Photo Press/Zuma

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил руководителям клуба, что португальскому футболисту Криштиану Роналду не место в команде. Об этом сообщает ESPN.

По данным одного из источника издания, тренер сообщил руководству ФК, что не хочет жертвовать сплоченностью команды ради Роналду, поэтому готов к его уходу, даже если не получится найти ему замену.

Тен Хаг заявил руководителям клуба, что готов к уходу форварда в зимнее трансферное окно.

Также тренер выразил мнение, что футболист зашел слишком далеко в своей критике "Манчестер Юнайтед" и словах о том, что не уважает тренера.

Ранее сообщалось, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" дал интервью, в котором рассказал о том, что его обвиняют во всех проблемах клуба. Также футболист сообщил о потенциальной возможности ухода из "Манчестер Юнайтед".

Роналду входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Доход нападающего "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2022/2023 составит 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов – зарплата и 60 миллионов – спонсорские контракты.

Возглавил этот рейтинг нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, а вторую строчку в рейтинге занял нападающий ПСЖ – аргентинец Лионель Месси.



Роналду заявил, что его выживают из "Манчестер Юнайтед"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!