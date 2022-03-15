Криштиану Роналду объяснил свое величие одной фразой

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Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду одной фразой объяснил, почему его стоит считать лучшим футболистом в истории. Об этом сообщает "Газета.ру".

После матча с лондонским "Тоттенхэмом", в котором Роналду оформил хет-трик и принес своей команде победу со счетом 3:2, журналист Пирс Морган в переписке попросил форварда одной фразой описать свое величие.

"Больше чем особенный. Я единственный", – ответил Роналду, добавив два смеющихся смайлика.

27 августа прошлого года английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца. Контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

Роналду получил в команде легендарный седьмой номер. Его ему уступил Кавани, взявший себе 21-й номер.