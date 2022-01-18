Роналду рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

Фото: ТАСС/PA/Martin Rickett

Игрок английского "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще четыре или пять лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Такое заявление 36-летний нападающий сделал на церемонии вручения наград FIFA, в ходе которой получил специальный приз за рекорд по забитым голам за сборную. Роналду поблагодарил FIFA и свою семью, отметив, что сохраняет страсть к игре и голам, несмотря на данное достижение и возраст.

"Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация остается. Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть", – сказал футболист.

Ранее Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере. Игрок в очередной раз отличился в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги против "Арсенала". Позднее футболист забил еще один мяч с пенальти. Таким образом, на счету португальского игрока 686 мячей, забитых за клубы. Кроме того, игрок 115 раз отличался за сборную Португалии.