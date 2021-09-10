Роналду рассказал, зачем перешел в "Манчестер Юнайтед"

Фото: PA/TASS/Martin Rickett
Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, зачем перешел в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Португалец отметил, что намерен решать в английском клубе серьезные задачи. Он подчеркнул, что не находится в "Манчестер Юнайтед" в отпуске.
"Я готов к работе. Для меня, для болельщиков, для клуба это хороший шанс сделать шаг вперед", – заявил Роналду.
Он добавил, что в ближайшие три-четыре года намерен добиться с клубом хороших результатов.
27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".
Позднее стало известно, что Роналду будет играть в "Манчестер Юнайтед" под легендарным седьмым номером. Номер ему уступил уругвайский футболист Эдинсон Кавани, взявший себе 21-й.
Под семеркой Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.
Криштиану Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"
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