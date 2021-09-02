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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству матчей за европейские сборные, сравнявшись с испанцем Серхио Рамосом.

В матче четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года португальская сборная обыграла ирландцев. Матч стал 180-м для Роналду в составе национальной команды.

После четырех туров сборная Португалии лидирует в своей группе, набрав 10 очков.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон.

Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" в течение шести лет – с 2003 года. За английский клуб он отыграл 292 матча, в которых забил 118 голов. В 2009 году португалец перешел в мадридский "Реал", в котором играл с 2009 по 2018 год. Затем Роналду выступал за "Ювентус".

