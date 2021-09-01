Вратарь "Манчестер Юнайтед" рассказал о реакции команды на трансфер Роналду

Фото: twitter.com/ManUtd

Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал, что в команде не сразу узнали о переходе Криштиану Роналду в клуб. При этом он признался, что в их тренажерном зале висит изображение футболиста, сообщает "Газета.ру".

"Как обычно в подобных ситуациях, игроки все узнают последними. Это была странная новость. В нашем тренажерном зале есть большое изображение Криштиану. Многие футболисты шутили по поводу того, что с ним случится, если Роналду осмелится перейти в "Сити", – заявил Грант.

По его словам, эта новость приятно удивила игроков команды. Грант подчеркнул, что для них это было "невероятное известие".

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон.

Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" в течение шести лет – с 2003 года. За английский клуб он отыграл 292 матча, в которых забил 118 голов. В 2009 году португалец перешел в мадридский "Реал", в котором играл с 2009 по 2018 год. Затем Роналду выступал за "Ювентус".

