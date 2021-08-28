Названа причина отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"

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После разговора с главным тренером Хосепом Гвардиолой нападающий Криштиану Роналду решил, что не будет переходить в "Манчестер Сити", сообщает "Газета.ру".

По словам источников, Гвардиола в разговоре с Роналду был холоден и отметил, что место в стартовом составе "Манчестер Сити" он гарантировать не может. После этого Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

За "Манчестер Юнайтед" Роналду выступал с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" согласовал с туринским "Ювентусом" трансфер португальского футболиста Криштиану Роналду. Уточняется, что возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед" завершится после того, как он согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.