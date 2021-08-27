"Манчестер Юнайтед" направил "Ювентусу" предложение о трансфере Роналду

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

"Манчестер Юнайтед" направил "Ювентусу" предложение о трансфере форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Самуэля Лакхерста.

Отмечается, что предложение было направлено после разговора Роналду с бывшим тренером "красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном.

Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее стало известно, что форвард досрочно покинул тренировку "Ювентуса" через 40 минут после ее начала.

По некоторым данным, Роналду попрощался с остальными игроками и всем тренерским штабом и уже готовится вылететь в Англию, где будет получать 20 миллионов евро в год.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб.