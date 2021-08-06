Почему Лионель Месси покинул испанскую "Барселону"

5 августа испанская "Барселона" официально объявила об уходе из команды своей главной звезды Лионеля Месси. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, что стоит за этим событием и куда может податься один из лучших игроков планеты.



Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Бывают такие ситуации, когда все летит в тартары и вы наконец достигаете дна, встаете, отряхиваетесь. Осматриваетесь по сторонам и с гигантским облегчением выдыхаете. И ровно в этот момент проваливаетесь еще глубже. Кажется, нечто подобное произошло с отношениями "Барселоны" и самого известного из ныне живущих аргентинцев. В августе прошлого года словно гром среди ясного неба грянула новость: Лео Месси покидает свой клуб. Тогда в качестве причин назывались и конфликт с президентом "Барсы" Жозепом Бартомеу, и проблемы с главным тренером Рональдом Куманом.

В итоге первого из клуба убрали, со вторым вроде бы помирились. Но как выяснилось позднее, вопрос был не только в личной симпатии или неприязни к кому-либо в команде, а еще и в деньгах. Несмотря на то, что в Ла Лиге не первый год существует потолок зарплат, во время пандемии он внезапно напомнил о себе, серьезно подпортив жизнь мадридскому "Реалу" и "Барселоне". Обоим клубам пришлось думать над тем, как разгрузить зарплатную ведомость. И именно тогда было суждено возникнуть вопросу по контракту Месси.



Фото: AP Photo/Francois Mori

Как утверждали СМИ, аргентинец был готов пойти на двукратное сокращение зарплаты. Но даже при таких условиях это не сильно спасало "Барселону". Тогда Лео решил уйти из клуба. А руководство каталонцев встало в позу и воспользовалось юридической лазейкой, чтобы удержать своего многолетнего лидера. Почти весь год сначала Бартомеу, а затем новый президент Жоан Лапорта вел переговоры о новом контракте. И вот, казалось бы, стороны достигли соглашения. В среду известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо написал, что Месси подпишет контракт с "Барсой" до 2026. И тут бах – клуб объявляет об уходе игрока.

"Несмотря на то, что "Барселона" и Лионель Месси достигли соглашения и собирались подписать новый контракт уже сегодня, документ не может быть заключен из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте Ла Лиги. В результате этой ситуации Месси не останется в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не получится воплотить в жизнь. "Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере", – вот что написала пресс-служба каталонцев на своем сайте и на странице в Instagram.

Что же, спасибо, что без фотографии "Камп Ноу". Впрочем, нарезка хайлайтов с выступлениями Месси, опубликованная следом, возможно, даже хуже стадиона. Ведь либо клуб в спешке достал консервы и слепил видео для соцсетей "просто чтобы было", либо это заготовка, и тогда есть вопросы к тому, чего же вообще ждало руководство "Барселоны" от переговоров с Месси. Конечно, тут же стали возникать версии, что этим объявлением каталонцы хотели шантажировать руководителя испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. И что, если тот прогнется и даст зарегистрировать контракт с Месси, тот вернется в "Барсу". Но, кажется, в этот раз Лео уходит насовсем, как бы того ни хотелось болельщикам сине-гранатовых по всему миру.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Правда, вариантов у аргентинца совсем немного. "Манчестер Сити" отпал после рекордного трансфера Джека Грилиша, да и переезд в Англию для Лео – слишком большой и серьезный вызов для его возраста. В "Ньюэллс Олд Бойз", за который Месси выступал в детстве, напротив, ехать еще рановато — он еще способен поиграть на топ-уровне 2–3 сезона, а вернуться на родину Лео всегда успеет. Так что наиболее реалистичным выглядит переход в ПСЖ, куда аргентинского нападающего активно сватали еще после первого "ухода" из "Барсы". Действительно, Месси до сих пор поддерживает хорошие отношения с Неймаром (по слухам, он и звал его в Париж), а несколько дней назад бразилец выложил фото с Лионелем и игроками французского клуба: Марко Верратти, Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией.

Так или иначе уход Месси из "Барселоны" станет не только концом великой эпохи и лучших лет для каталонского клуба, но и приведет в окончательный упадок Ла Лигу. Да, испанская Примера только что получила 2,7 млрд евро от инвестфонда CVC Capital Partners из Люксембурга. И, возможно, это спасет турнир от серьезных финансовых потерь. Но не от имиджевых. Раньше почти вся Ла Лига держалась на противостоянии Роналду и Месси. Когда ушел первый, пропала интрига, а вместе с ней и миллионы фанатов – большинство из них утекли в Серию А. Теперь в испанском чемпионате не осталось ни одного футболиста, который мог спасти популярность Ла Лиги. Даже Серхио Рамос – и тот перешел в ПСЖ. Скорее всего, испанский футбол ждет мощнейший кризис и регресс до уровня условного чемпионата Португалии. Конечно, не сразу. Но именно сегодня "Барса" и вся Ла Лига сделала гигантский шаг к подобному будущему.

