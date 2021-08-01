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"Локомотив" обыграл ЦСКА в столичном дерби

"Локомотив" пока на рельсах. Как железнодорожники одержали волевую победу над ЦСКА
спорт

ЦСКА уступил "Локомотиву" в матче второго тура Российской Премьер-лиги. Столичное дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов — о том, как слухи вокруг "Локо" не спасли армейцев от поражения.

Сезон еще не успел наступить, а вокруг "Локомотива" уже начали сгущаться тучи. От разных журналистов и спортивных СМИ стали расходиться слухи о том, что в клубе планируется массовая распродажа игроков: от Гжегожа Крыховяка до Федора Смолова. Инициаторами этого резкого шага называли нового руководителя клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника и его помощника, технического директора "Локо" Томаса Цорна. Естественно, сразу посыпались комментарии от футбольных экспертов всех мастей, инсайдеров, аналитиков и, конечно же, тех, кто так или иначе имел отношение к железнодорожникам.

Дошло до того, что о ситуации высказались почти все ныне живущие экс-президенты "Локомотива": и Николай Наумов, и Ольга Смородская, и Илья Геркус. Даже в некотором смысле ​​Юрий Семин: он пожелал удачи Гжегожу Крыховяку в "Краснодаре", при том, что о трансфере поляка еще не было объявлено официально. Для полного комплекта не хватало разве что Василия Кикнадзе, но, судя по всему, после двухлетней плодотворной работы в "Локо" он решил залечь на дно и лишний раз не высказываться.

Впрочем, несмотря на такую широкую дискуссию вокруг клуба, ни один слух пока до конца не подтвердился. Да, если сложить картинку воедино, Крыховяк с большой долей вероятности покинет клуб (он даже не попал в заявку на игру с ЦСКА) и, скорее всего, перейдет в "Краснодар". Но в остальном пока нет никакой конкретики: как по судьбе других футболистов, так и в целом по ситуации в клубе.

Возможно, потенциальная распродажа игроков связана с сокращением бюджета "Локо", а, может быть, Крыховяк — это единичный случай, а не первый из грядущей череды трансферов.


Пока же мы это не узнали, остается судить о происходящем в стане железнодорожников по внешним факторам, а именно по игре команды Марко Николича. И здесь на удивление все в порядке — во всяком случае в разы лучше, чем у столичных армейцев. Хотя, если верить слухам, дерби должно было остаться именно за ЦСКА. И красно-синие действительно забили первыми: на 17-й минуте хозяева заработали штрафной, и Кристиян Бистрович со стандарта положил фантастический гол прямо в девятку.

Но меньше через пять минут "Локомотив" сравнял счет. Причем сделали это железнодорожники тоже благодаря стандарту: после подачи Даниила Куликова с углового Мурило выпрыгнул и попытался то ли пробить, то ли отдать передачу. На мяч вовремя выскочил Федор Смолов, который и переправил снаряд в сетку. После перерыва "Локо" продолжил давить, создавать моменты и в конце концов забил второй. На 59-й минуте Рифат Жемалетдинов несколько раз красиво отыгрался со Смоловым и Куликовым, проник в штрафную и пробил в ближний угол — Игорь Акинфеев дотянулся, но не смог отразить этот удар.

Пропустив второй, армейцы наконец включили обороты. Тренерский штаб красно-синих серьезно изменил рисунок игры, добавив мощи впереди за счет выхода Чидеры Эджуке, Алана Дзагоева, Николы Влашича и Эмиля Бохинена. Тут же один за другим стали появляться острые эпизоды у ворот "Локомотива". Так, великолепный момент на 70-й минуте получил Федор Чалов, но его удар пришелся рядом со штангой. А спустя восемь минут Дзагоев мог бы выходить один на один, если бы не точный подкат Александра Сильянова.

"Локо" сумел выстоять и снова добился положительного результата, во втором туре подряд совершив камбэк после того, как команда уступала 0:1 по ходу матча. Красно-зеленые отлично справились даже при отсутствии Гжегожа Крыховяка. А Рифат Жемалетдинов опять был признан главным игроком матча, забив уже три гола за две игры. После дерби Марко Николич заявил: "Победа над ЦСКА — это ответ всем, кто думал, что мы умерли". И пока что это и правда лучший ответ на любые дискуссии и слухи вокруг "Локомотива".

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