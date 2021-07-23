Что готовит для болельщиков новый сезон Российской Премьер-лиги по футболу

23 июля стартует новый сезон Российской Премьер-лиги. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о ключевых моментах предстоящего чемпионата.



Очередное чемпионство?

Хотелось бы ошибаться, но, скорее всего, чемпионом в грядущем сезоне снова станет "Зенит". Во всяком случае, пока что нет предпосылок утверждать обратное. "Спартак" не усилился Джерданом Шакири или Джорджо Кьеллини, ряды "Локомотива" не пополнил Патрик Шик, а главный успех "Рубина" в это трансферное окно – сохранение (во всяком случае пока) в составе Хвичи Кварацхелии. Проще говоря, в Российской Премьер-лиге (РПЛ) все по-старому.

Конечно, есть еще ЦСКА, "Краснодар", "Динамо", "Ростов" и "Сочи". Но их перспективы на долгой дистанции чемпионата прямо сейчас выглядят весьма туманно. А значит, с высокой долей вероятности результаты в топ-4 будут теми же, что и в прошлом сезоне. Учитывая, что последние три года подряд "Зенит" стабильно берет титул, с каждым чемпионатом только улучшая свои статистические показатели, для того чтобы навязать борьбу петербуржцам за первое место, нужно будет совершить нечто невероятное.

Преемник "Тамбова"

Примерно понятна ситуация и в нижней части таблицы. Застолбить за собой последнюю строчку на весь сезон, как это сделал в прошлом году "Тамбов", в этот раз может "Нижний Новгород". Новичок лиги еще не успел сыграть ни одного матча, а уже столкнулся с финансовыми проблемами. Как пишут спортивные СМИ, клуб до сих пор не рассчитался с футболистами за прошлый сезон, задолжав игрокам суммарно около 120 миллионов рублей.

Дошло до того, что президенту Федерации футбола Нижегородской области Владимиру Афанасьеву пришлось просить министр спорта Олега Матыцина найти клубу инвесторов. За день до старта сезона "Нижний Новгород" объявил о том, что титульным спонсором "горожан" станет букмекерская контора Parimatch. По иронии судьбы, эта же компания сезоном ранее инвестировала деньги в "Тамбов". И, как мы знаем, "волков" это в конечном счете совсем не спасло.

Снова пустые трибуны

В конце прошлого сезона РПЛ казалось, что футбол почти окончательно вернулся на трибуны. Однако пандемия внесла свои коррективы, поэтому новый розыгрыш чемпионата России начнется либо совсем без зрителей, либо в сильно усеченном виде. Так, матч между "Ростовом" и московским "Динамо" однозначно пройдет при пустых трибунах. А игру "Химок" и "Зенита" смогут посетить только болельщики с QR-кодами.

Пока что больше всего везет самарским "Крыльям Советов": как утверждает пресс-служба клуба, на матч первого тура с "Ахматом" сможет попасть 30% от общей вместимости стадиона. А это около 13 тысяч человек. Что касается московских клубов, то все они получили статус COVID-free-зон. Это значит, что "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА так же, как и "Химки", смогут допустить на матчи более 500 зрителей при наличии у них QR-кодов, если эпидситуация в регионе не ухудшится.

Старые новые тренеры

В стартовом туре Российской Премьер-лиги в качестве главных тренеров дебютируют сразу три специалиста: Руй Витория, Алексей Березуцкий и Александр Кержаков. Первый попробует привести к титулу московский "Спартак", второй – не провалиться с ЦСКА, а третьему наверняка достаточно не вылететь с "Нижним Новгородом" по итогам сезона. Хотя противостоять этому будут все: и финансовые проблемы, и клубы лиги, и жесткие реалии российского футбола.

Что может показать каждый из тренеров, предсказать сложно. За спиной Витории шесть титулов в "Бенфике", но успел ли португальский специалист хоть как-то адаптироваться к российскому футболу? Березуцкий дебютирует как главный тренер: до этого Алексей работал помощником Леонида Слуцкого в голландском "Витессе", а с января этого года – в тренерском штабе ЦСКА.



В некотором смысле назначение Алексея Березуцкого – еще более смелая авантюра, чем приглашение Ивицы Олича.



С Кержаковым история похожа: год назад Александр впервые возглавил профессиональный клуб "Томь", который на тот момент шел на последнем месте Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По итогу сезона томичи остались в ФНЛ только благодаря тому, что "Чайку", которая должна была пойти на повышение, уличили в организации договорных матчей и оставили в более низком дивизионе. А Кержаков после этого покинул "Томь" и перешел в "Нижний Новгород". Какие результаты он продемонстрирует с новым клубом, пока загадка. Но нижегородцам хочется пожелать надеяться на чудо.