Что нужно знать об Олимпиаде-2020 в Токио

23 июля в Токио официально стартуют летние Олимпийские игры. Спортсмены, журналисты и болельщики уже называют это первенство одним из самых неоднозначных в истории. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, с чем это связано и что еще нужно знать об этих Играх.



Праздник спорта с задержкой в год

Игры в Токио уже стали уникальными как минимум благодаря своему переносу. В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии. Предыдущие отмены были связаны исключительно с мировыми войнами. По этой причине они не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.

Однако Олимпиаду-2020 было решено не отменить, а отложить на год, как, например, чемпионат Европы по футболу. По оценкам японских СМИ, из-за переноса страна лишилась около 6 миллиардов долларов, но в то же время получила шанс компенсировать оставшиеся траты, а это почти в три раза больше.

Антисекс-кровати и комнаты для хоббитов

Одной из главных тем до начала Олимпиады стало жилье, которое было выделено для спортсменов и журналистов. Многие жители Олимпийской деревни жаловались на условия, а первый вице-президент Федерации фехтования России и главный тренер наших спортсменов Ильгар Мамедов даже сказал, что это едва ли не худшая с точки зрения жилья Олимпиада, которую он помнит.



Ильгар Мамедов главный тренер спортсменов по фехтованию ОКР Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье.

Основные претензии – неудобные и низкокачественные номера крошечных размеров, причем настолько, что высокорослые спортсмены (например, волейболисты) в этих апартаментах в прямом смысле упирались головой в потолок. Отдельный разговор – кровати из картона, которые тут же стали мемом и за хлипкий вид получили прозвище "антисекс". Впрочем, после вала шуток ирландский гимнаст Рис Маккленахан снял целое видео, где он прыгает на кровати и утверждает, что на самом деле каркас достаточно прочный и не ломается от резких движений.

Композитор против инвалидов

Не обошлось на Играх и без громких скандалов. В начале этой недели японский композитор и один из авторов музыки для церемонии открытия Олимпиады Кэйго Оямада был вынужден уйти из оргкомитета после того, как в интернете всплыли его интервью 25-летней давности. В них Оямада рассказывал о том, как жестоко издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями. Музыкант извинился за свои слова, но общественности этого оказалось мало, и в конце концов он подал заявление об отставке.

Интересно, что в феврале со своего поста ушел и глава оргкомитета Ёсиро Мори. Он имел неосторожность заявить, что совещания с участием женщин затягиваются, так как те слишком много говорят. А в марте оргкомитет покинул креативный директор Хироси Сасаки. Как утверждали японские СМИ, для церемонии открытия Игр он предложил японской модели плюс-сайз, актрисе и комику Наоми Ватанабэ переодеться в костюм свиньи.

Наши – без флага

Как и на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, для наших спортсменов эти Игры пройдут под нейтральным флагом. Однако на этот раз все будет гораздо лояльнее. Олимпийцы смогут использовать на форме белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. А во время награждения вместо национального гимна будет звучать хорошо знакомый любителям классики и поклонникам фигурного катания фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.

Несмотря на ряд послаблений, локальные запреты от Международного олимпийского комитета (МОК) все же затронули легкую и тяжелую атлетику. Так, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) смогла заявить на Игры десять спортсменов, а тяжелоатлетам пришлось еще хуже – их в Токио приехало всего двое.

Игры при пустых трибунах

Как ни пытались организаторы Олимпийских игр провести соревнования с болельщиками, в конечном счете сделать этого не получилось. 12 июля в Японии было введено чрезвычайное положение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В итоге было решено, что только 26 соревнований пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

Без зрителей пройдет и церемония открытия, в том числе парад спортсменов. Хотя справедливости ради на трибунах все же будет присутствовать около тысячи человек – в основном представители Международного и национальных олимпийских комитетов и официальные лица.

Новый слоган

Последняя отличительная особенность этих Игр – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил это так: "Идея слогана в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач".