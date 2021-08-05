Как московский "Спартак" проиграл "Бенфике" в матче Лиги чемпионов

Московский "Спартак" на своем поле уступил португальской "Бенфике" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как главный тренер "Спартака" проиграл своей бывшей команде и почему через неделю он сделает это снова.





Каждый год почти все, кто так или иначе следит за российским футболом, с нетерпением ждут еврокубков. Хотя в последнее время – все меньше. С одной стороны, Россия неизменно опускается в рейтинге УЕФА. Из-за этого сокращается количество квот отечественных команд в европейских клубных турнирах, а половине из оставшихся приходится пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов, Лиги Европы и теперь еще и Лиги конференций через отборочные этапы. С другой, медленно, но верно падает качество футбола (собственно, по этой причине мы и скатываемся в рейтинге), и выступление российских клубов на европейской арене последние несколько лет происходит ровно по одной и той же схеме: стартовали, немного потерпели, немного покряхтели, провалились – пора и честь знать.

Поэтому от "Спартака" в противостоянии с "Бенфикой" много ждать и не приходилось. Два года назад красно-белые уже встречались с другим португальским клубом – "Брагой". Было это в плей-офф квалификации Лиги Европы, но суть остается прежней. Португальцы разобрались с московским клубом сначала у себя дома, а затем в гостях. И оба раза "Спартак" был абсолютно беспомощным. Обычно в таких ситуациях сложно искать какие-то объяснения, разбирать ошибки и раскладывать матч до касаний, пасов или позиций, которые и сломали всю игру. Лучше просто сказать: "Они были сильнее". Не будете же вы, допустим, сравнивать технико-тактические действия игроков "Зенита" из Ижевска и "Зенита" и Санкт-Петербурга. Ведь тут, что называется, разница налицо.



К сожалению, в случае с "Бенфикой" получилось точно так же. "Спартак" под руководством бывшего тренера португальцев Руя Витории с первых минут сел в глухую оборону. Да, изредка красно-белым удавались контратаки (например, на восьмой минуте шикарный момент упустил Джордан Ларссон), но в остальном работы у защитников хозяев и голкипера Александра Максименко было хоть отбавляй. Тем не менее в первом тайме москвичи выстояли. А вот сразу после перерыва "Бенфика" вышла вперед. На 50-й минуте хорошо известный по выступлениям за "Локомотив" Жоау Мариу отпасовал на Рафу Силву, а тот прошил ближний угол Максименко. На 73-й минуте Мораес Жилберто удвоил счет: Лукас вырезал великолепную передачу в штрафную, которую замкнул второй номер "Бенфики".

"Спартаку" ответить было нечем. Сумбур в защите и обороне, брак в передачах и абсолютно никакая реализация – все это, опять же, частности. Два года назад красно-белые проигрывали в еврокубках, потому что были хуже. Сегодня красно-белые снова проиграли в еврокубках, потому что были хуже. Удивительным образом не поменялось ничего, ведь не было никаких к этому предпосылок. "Спартак" по-прежнему утопает в скандалах и внутренних междоусобицах вместо того, чтобы налаживать структуру команды и селекционную работу. Так, в перерыве игры с "Бенфикой" спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов заявил журналисту Игорю Рабинеру о том, что в четверг уволится из клуба, потому что не согласен с трансферной политикой и "не хочет быть терпилой".

И как при таких настроениях и событиях в "Спартаке" ожидать высоких результатов от красно-белых? Уже сейчас можно сказать почти со стопроцентной уверенностью, что сегодняшняя игра с "Бенфикой" – это первое и последнее домашнее выступление московского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Скорее всего, в ответном матче команда Жоржи Жезуша не встретит серьезного сопротивления от игроков "Спартака" и спокойно пройдет в следующий этап ЛЧ. Во всяком случае нет ни единой причины для того, чтобы этого не произошло. Да, грустно и обидно. Но, кажется, мы все уже успели к этому привыкнуть.

