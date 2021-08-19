В "Ростове" пошутили над комплектом формы "Ювентуса"

Фото: instagram.com/juventus
В пресс-службе футбольного клуба "Ростов" иронично отреагировали на представление третьего комплекта формы туринского "Ювентуса" на сезон 2021/2022, сообщает "Газета.ру".
Цветовая гамма экипировки итальянской команды сильно напоминает расцветку ростовчан. "Ростов" в Twitter опубликовал фотографию, на которой португальский форвард Криштиану Роналду стоит в третьем комплекте игровой формы "Ювентуса", но на груди его красуется эмблема ростовской команды.
Футбольный клуб "Ростов" ранее покинул Валерий Карпин. Тренер официально возглавил сборную России, однако предполагалось, что до зимы специалист будет совмещать деятельность на этом посту с клубной работой.
Его место на посту главного тренера "Ростова" занял Юрий Семин.
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