Карпин огласил состав тренерского штаба сборной России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил в тренерский штаб национальной команды Виктора Онопко, Николая Писарева и Виталия Кафанова. Об этом сообщает ТАСС.

"Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Я не могу посещать матчи, отсматривать вживую кандидатов, этим будут заниматься Онопко и Писарев, на всех матчах смогут присутствовать физически. Будет представляться отчет по каждому кандидату", – заявил Карпин.

Он пояснил, что Мартинес будет отвечать за физподготовку, Кафанов займется подбором вратарей, а в обязанности Альбы войдет анализ соперников.

23 июля главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. О подписании контракта с тренером РФС объявил 26 июля.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.