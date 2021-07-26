В РФС рассказали, в каком случае контракт с Карпиным будет продлен до марта

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Если сборная России по футболу попадет в стыковые матчи на чемпионате мира, контракт с новым главным тренером Валерием Карпиным будет автоматически продлен до марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз.

Контракт со специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и на посту главного тренера клуба "Ростов".

Карпин выразил надежду справиться с задачей по выходу на чемпионат мира 2022 года в Катаре. По его словам, команде предстоит семь матчей без контрольных и товарищеских встреч.

"Времени мало, надо провести его с пользой. РФС оказал полную поддержку", – сказал специалист.

В Российском футбольном союзе рассказали, что совмещение работы на постах главного тренера сборной России и футбольного клуба "Ростов" является пожеланием Валерия Карпина. Отмечается, что он не хотел ставить клуб в тяжелую ситуацию и подставлять команду перед началом нового сезона.

23 июля главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.