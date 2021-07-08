Черчесов покинул пост тренера сборной России по футболу

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Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Российский футбольный союз (РФС).

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", – приводятся в публикации слова президента РФС Александра Дюкова.

РФС начнет искать Черчесову замену. Новый главный тренер займется подготовкой национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

После этого заговорили о возможной отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера российской сборной.

Владимир Путин, комментируя в ходе прямой линии выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах, отметил, что их поражения не могут остаться незамеченными. По его словам, это свидетельствует о необходимости изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

Между тем первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявлял, что технический комитет выразил Черчесову свое доверие.

