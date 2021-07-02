Звезда сериала "Кухня" спародировал Черчесова в стихах

Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, исполняющий одну из главных ролей в сериале "Кухня", спародировал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Свою речь он представил в стихах, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Я за себя готов стоять горой! Во мне найти изъяны очень сложно", – сказал Назаров от лица тренера.
В ролике актер якобы находится на импровизированной пресс-конференции. Он спрашивает, за что его винит весь мир, а также признается, что все рассказал и показал своим игрокам, но этого оказалось недостаточно.
Кроме того, Назаров в образе тренера заявил, что не может играть за всех своих футболистов.
Ранее Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что на данный момент является главным тренером российской сборной по футболу.
Также он сообщал, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление российской команды на Евро-2020. Он назвал объективными замечания технического комитета Российского футбольного союза, который признал работу тренера неудовлетворительный.
При этом Черчесов отметил, что, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам проявить свои лучшие качества.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.
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