Аршавин рассказал, кто должен сменить Черчесова на посту тренера сборной

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Экс-футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал кандидатуру на смену главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Об этом пишет "Матч ТВ".

По мнению Аршавина, на должность главного тренера сборной России подойдет нынешний наставник ФК "Ростов" Валерий Карпин.

"Карпин со сборной смог бы реализовать свои высокие амбиции. Он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата", – выразил мнение экс-футболист.

Спортсмен предположил, что Леонид Слуцкий не откажется от своей нынешней должности главного тренера "Рубина". Также на своем месте останется наставник "Зенита" Сергей Семак.

"Бердыев? Все равно Карпин лучше", – подчеркнул Аршавин.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин назвал выступление российской команды на Евро-2020 неудачным и сообщил, что с Российским футбольным союзом будет проведен анализ причин низкого результата.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах. Глава государства отметил, что поражения команд показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.