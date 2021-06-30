Путин оценил выступления российских спортивных сборных

Путин прокомментировал выступления сборных по футболу и хоккею на чемпионатах

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах.

У президента спросили, как он относится к последним поражениям российских спортсменов. В ответ глава государства заметил, что в спорте есть триумфы и поражения.

Глава государства отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

"То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу – факт, который не может остаться незамеченным. Нужно подумать, что было сделано позитивного людьми, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей, а затем двигаться дальше, рассчитывая на лучшее", – заключил президент.

21 июня российская футбольная команда проиграла команде Дании на групповом этапе чемпионата Европы. Заключительная игра группового этапа Евро-2020 проходила на стадионе в Копенгагене. Россияне проиграли датчанам со счетом 1:4. Таким образом, команда Станислава Черчесова расположилась на последнем месте в группе с тремя очками за три игры.

3 июня российские хоккеисты в овертайме проиграли сборной Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Так сборная России завершила свое выступление на первенстве.