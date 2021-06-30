Путин оценил выступления российских спортивных сборных

Путин прокомментировал выступления сборных по футболу и хоккею на чемпионатах
Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах.
У президента спросили, как он относится к последним поражениям российских спортсменов. В ответ глава государства заметил, что в спорте есть триумфы и поражения.
Глава государства отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.
"То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу – факт, который не может остаться незамеченным. Нужно подумать, что было сделано позитивного людьми, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей, а затем двигаться дальше, рассчитывая на лучшее", – заключил президент.
21 июня российская футбольная команда проиграла команде Дании на групповом этапе чемпионата Европы. Заключительная игра группового этапа Евро-2020 проходила на стадионе в Копенгагене. Россияне проиграли датчанам со счетом 1:4. Таким образом, команда Станислава Черчесова расположилась на последнем месте в группе с тремя очками за три игры.
3 июня российские хоккеисты в овертайме проиграли сборной Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Так сборная России завершила свое выступление на первенстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: