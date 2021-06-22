Дзюба извинился перед болельщиками за поражение сборной РФ от Дании

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Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение от команды Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

"Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается. Мы вместе выигрываем и проигрываем. <...> Те, кто этого жаждали – можете радоваться", – сказал спортсмен в эфире "Матч ТВ".

Он также отметил, что сборная Дании "примерно нашего уровня", но футболисты этой команды "больше контролировали" игру и знали, что "будут дальние забросы". Дзюба также высказался по поводу пропущенного мяча после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь.

"Зобнин извинился, мы пытались ему помочь, он боец. Когда мы гол забили, был шанс, мы пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров", – добавил он.

В понедельник, 21 июня, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. Встреча с Данией на стадионе в Копенгагене завершилась со счетом 4:1.