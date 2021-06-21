Сборная России уступила Дании в матче за выход в плей-офф на Евро-2020

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Россия уступила Дании в матче за выход в плей-офф на Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 4:1. Игра прошла на стадионе в Копенгагене.

После первого тайма счет составил 0:1. Голом на 38-й минуте отметился Миккель Дамсгаард и на 59-й – Юссуф Поульсен. Во втором тайме первый гол в ворота сборной Дании забил Артем Дзюба. Таким образом, он разделил лидерство с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России по футболу. После гола российского форварда с пенальти на 70-й минуте счет стал 2:1 в пользу датчан.

Также во втором тайме два гола забили игроки датской команды – Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Мехле (82).

В стартовый состав российской сборной попали Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Ране в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 из группы С вышли сборные Нидерландов и Австрии. Обе игры, согласно регламенту, проходили одновременно. Сборная Австрии благодаря голу Кристофа Баумгартнера обыграла команду Украины. Нидерланды со счетом 3:0 победили в матче против Северной Македонии.