Сборные Нидерландов и Австрии вышли в 1/8 финала Евро-2020

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Сборные Нидерландов и Австрии оформили выход в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 из группы С.

Обе игры, согласно регламенту, проходили одновременно. Сборная Австрии благодаря голу Кристофа Баумгартнера обыграла команду Украины. Нидерланды со счетом 3:0 победили в матче против Северной Македонии.

Нидерланды заняли первое место в группе С, их соперник по следующей стадии пока неизвестен. Австрия осталась на второй позиции и в 1/8 финала сыграет с одним из фаворитов европейского первенства сборной Италии.

Сборная Украины заняла третье место в своей группе. Единственную победу команда одержала против Северной Македонии.

Накануне выход из группы оформили Италия и Уэльс, причем первые не потерпели на первой стадии первенства ни единого поражения и не пропустили ни одного гола.

