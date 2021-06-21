Стал известен состав сборной России на матч с Данией

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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес включен в стартовый состав матча чемпионата Европы с командой Дании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Сборные РФ и Дании встретятся на поле в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22:00.

В стартовый состав российской сборной попали Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

После двух матчей россияне набрали три очка и занимают второе место, дающее путевку в плей-офф. Датчане располагаются на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что защитник российской сборной Марио Фернандес получил травму во время матча с Финляндией. Спортсмена вынесли с поля на носилках на 26-й минуте первого тайма. Его заменил Вячеслав Караваев.

Нейросеть предсказала судьбу российской сборной на Евро-2020. По ее прогнозу, матч с датчанами россияне выиграют и выйдут в 1/8 финала. Согласно прогнозу, в первом раунде плей-офф россияне окажутся сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов, которой проиграют.

