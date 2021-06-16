Марио Фернандес получил травму во время матча с командой Финляндии

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в ходе матча с командой Финляндии на Евро-2020.

Спортсмен не сможет продолжить встречу. Его вынесли с поля на носилках на 26-й минуте матча. Фернандеса заменил Вячеслав Караваев.

Позднее в пресс-службе российской национальной команды рассказали РИА Новости, что футболиста госпитализировали с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.



Ранее известный своими пророчествами эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии. Из двух мисок, поставленных рядом с флагами команд, он предпочел ту, что находилась у российского.

Животное неоднократно угадывало исходы различных футбольных матчей, однако 14 июня впервые допустило ошибку, прогнозируя исход встречи между сборными Польши и Словакии.