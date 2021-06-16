Финны назвали Дзюбу "большим злым волком"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Финский сайт опубликовал материал о матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии. Авторы статьи указали на противостояние нападающего Артема Дзюбы и защитника Паулуса Араюури, передает "Газета.ру".

Отмечается, что 197-сантиметровый Дзюба будет играть единственного форварда в сборной России, а финский защитник, который ниже Артема на 5 сантиметров, не будет от него отступать.

"Финский "плюшевый медведь" Паулус Араюури против "большого злого волка" Артема Дзюбы – это дуэль, которую зрители ждали месяцами, а Араюури – вообще всю жизнь... Синяки в такой дуэли не исключены", – предположили авторы материала.

Самым важным игроком финской сборной они назвали вратаря Лукаша Градецки.

Ранее петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу. Свои прогнозы кот делает в Государственном Эрмитаже.

Для него поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд.

Кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу, которые проходят в Петербурге. Ранее кот-оракул спрогнозировал, что именно Бельгия одержит победу в матче с Россией.

Питомец также успешно предсказал исход игры Италии и Турции. Однако Ахилл допустил ошибку в прогнозе на матч между сборными Польши и Словакии.