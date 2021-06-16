Кот Ахилл предсказал победу России в матче с Финляндией на Евро-2020

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Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу, сообщает РИА Новости.

Свои прогнозы кот делает в Государственном Эрмитаже. Для него поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Практически не раздумывая, Ахилл подошел к миске под флагом России и с аппетитом съел корм.

Кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу, которые проходят в Петербурге. Ранее кот-оракул спрогнозировал, что именно Бельгия одержит победу в матче с Россией.

Питомец также успешно предсказал исход игры Италии и Турции. Однако Ахилл допустил ошибку в прогнозе на матч между сборными Польши и Словакии.

Футбольный матч между сборными России и Финляндии пройдет 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. В стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в субботу, 12 июня, сборная России уступила команде Бельгии.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Тома Менье (34).

По итогам встречи сборная Бельгии набрала 3 очка и возглавила группу B, опережая команду Финляндии, в чьей копилке также 3 очка, по разнице голов. У сборных России и Дании очков в активе нет.