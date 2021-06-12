Дания уступила Финляндии в матче Евро-2020

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Сборная Дании уступила с минимальным счетом команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Во время игры в Копенгагене полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. В связи с этим матч был приостановлен в конце первого тайма при счете 0:0.

После возобновления матча в 21:30 по московскому времени футболисты доиграли пять минут первого тайма и сыграли полноценный второй тайм. Итоговый счет 1:0 на 60-й минуте установил нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало после точного удара головой.

На 74-й минуте датчане могли сравнять счет с пенальти, но Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог его реализовать.

О состоянии Эриксена в первые минуты после инцидента не было официальных заявлений. Прямо на поле ему начали оказывать медицинскую помощь, после чего унесли с поля. Позднее стало известно, что футболиста увезли со стадиона на машине скорой помощи. Его состояние стабилизировалось.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020 года, стартовал накануне, 11 июня, матчем между сборными Италии и Турции в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.