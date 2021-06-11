Сборная Италии победила Турцию в матче открытия Евро-2020

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Футболисты итальянской сборной одержали победу над командой из Турции в матче открытия на чемпионате Европы. Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились игрок турецкой команды Мерих Демирал, на 53-й минуте матча он забил гол в свои ворота, два гола забили итальянские футболисты: на 66-й минуте – Чиро Иммобиле, на 79-й – Лоренцо Инсинье.
Чемпионат Европы по футболу стартовал в пятницу, 11 июня. Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия. Перед болельщиками также выступил тенор Андреа Бочелли с арией Nessun dorma из оперы "Турандот".
Изначально турнир должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Нынешнее европейское первенство проходит в новом формате: матчи примут Санкт-Петербург, Копенгаген, Баку, Рим, Будапешт, Бухарест, Амстердам, Мюнхен, Глазго, Севилья и Лондон. При этом Санкт-Петербург примет семь игр, в том числе три перенесенных из Дублина.
Перед предстоящим стартом чемпионата в составе сборной России произошли изменения. Полузащитник Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус и в результате не выступит на турнире. Его заменит защитник Роман Евгеньев.
Национальная команда начнет выступление на Евро-2020 в субботу, 12 июня. Начало трансляции – в 22:00. Первым соперником сборной России станут спортсмены из Бельгии.
Стартовал чемпионат Европы по футболу
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