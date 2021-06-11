Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России по футболу на ЧЕ

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Защитник Роман Евгеньев заменил Андрея Мостового в заявке сборной России по футболу на чемпионат Европы.

Как сообщили в телеграм-канале команды, у Мостового оказался неблагоприятный результат ПЦР-тестирования, из-за которого он пропустит ЧЕ.

Первый матч сборной России на ЧЕ пройдет 12 июня. В Санкт-Петербурге россияне встретятся с командой Бельгии.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.