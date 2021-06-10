Объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020

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Перед вылетом сборной РФ по футболу в Санкт-Петербург на Евро-2020 расположение команды покинет вратарь Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что заявка сборной РФ на Евро-2020 изменений не претерпела.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.