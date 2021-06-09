Суперкомпьютер вычислил победителя Евро-2020

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Суперкомпьютер, созданный футбольными экспертами Sportradar, сделал прогноз на победителя чемпионата Европы по футболу – 2020. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Триумфатором, как просчитало устройство, станет сборная Чехии. Машина предсказывает, что команде по силам обыграть сборные Испании, Португалии и Германии.

При этом предполагается, что в финале чехи сыграют против датчан, которые обыграют в полуфинале английскую сборную. Итоговый матч Евро-2020, по оценке суперкомпьютера, может завершиться со счетом 2:1.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.