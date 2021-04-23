Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14:39

Санкт-Петербург примет дополнительные матчи чемпионата Европы

спорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба UEFA.

"Мы усердно работали с федерациями – хозяевами турнира и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на играх, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех матчах, чтобы отметить праздник международного футбола по всему континенту", – заявил глава UEFA Александер Чеферин.

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, в свою очередь, уверен, что поле на стадионе выдержит плотный график турнира.

"Пандемия развивается неоднородно, и некоторые города, к сожалению, оказались в затруднительном положении, но это не их вина. У нас нет сомнений в том, что поле стадиона Санкт-Петербург выдержит плотный график матчей UEFA", – сказал Сорокин.

Речь идет о матчах группы E. Первоначально в Санкт-Петербурге были запланированы три матча группы B и четвертьфинал. Матч 1/8 финала UEFA, первоначально запланированный в Дублине, перенесут на стадион Уэмбли в Лондоне.

Четыре матча турнира, проведение которых было запланировано в испанском Бильбао, перенесли в Севилью. Власти города подтвердили допуск 30% болельщиков на стадион.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. По состоянию на начало марта оргкомитет турнира пока не представил решение о количестве зрителей на трибунах.

Матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Санкт-Петербург – СМИ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать