Санкт-Петербург примет дополнительные матчи чемпионата Европы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба UEFA.
"Мы усердно работали с федерациями – хозяевами турнира и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на играх, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех матчах, чтобы отметить праздник международного футбола по всему континенту", – заявил глава UEFA Александер Чеферин.
Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, в свою очередь, уверен, что поле на стадионе выдержит плотный график турнира.
"Пандемия развивается неоднородно, и некоторые города, к сожалению, оказались в затруднительном положении, но это не их вина. У нас нет сомнений в том, что поле стадиона Санкт-Петербург выдержит плотный график матчей UEFA", – сказал Сорокин.
Речь идет о матчах группы E. Первоначально в Санкт-Петербурге были запланированы три матча группы B и четвертьфинал. Матч 1/8 финала UEFA, первоначально запланированный в Дублине, перенесут на стадион Уэмбли в Лондоне.
Четыре матча турнира, проведение которых было запланировано в испанском Бильбао, перенесли в Севилью. Власти города подтвердили допуск 30% болельщиков на стадион.
Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. По состоянию на начало марта оргкомитет турнира пока не представил решение о количестве зрителей на трибунах.
Матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Санкт-Петербург – СМИ
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