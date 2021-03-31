Бывший тренер сборной России по футболу объяснил поражение от Словакии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бывший тренер футбольной сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение национальной команды от Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне футболисты сборной России уступили Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч состоялся на стадионе "Сити Арена Трнава" в Словакии и завершился со счетом 1:2.
В интервью Игнатьев выразил мнение, что сборная России превосходит в классе команду Словакии. При этом словацкие футболисты были больше настроены на победу.
"Мы (сборная России. – Прим. Ред.) надеялись на академичное развитие событий. Мы не придали игре динамики, скорости", – пояснил специалист.
Игнатьев предположил, что победы в первых двух матчах отборочного этапа могли возвысить российских футболистов. Он также выразил мнение, что россиянам в матче не хватило страсти и свежести.
"Конечно, можно говорить о фоне усталости после игр со словенцами и мальтийцами. Несмотря на это, мы прибавили в движении во втором тайме, стали быстрее, когда запахло потерей очков", – обратил внимание эксперт.
Он отметил, что в обратная замена по ходу игры полузащитника Андрея Мостового нанесет сильный удар по психологии футболиста. Игнатьев порекомендовал тренерскому штабу объяснить игроку, что такие ситуации случаются в футболе.
"Черчесову надо многое взять на свою грудь теперь, лишь бы понял Мостовой, почему так случилось", – сказал экс-тренер.
Он подытожил, что сборная России успешно начала отборочный турнир. По мнению специалиста, решающие встречи российские футболисты проведут против Хорватии.
"Очень многое решат наши очные встречи с хорватами. Мы за первое место еще будем бороться с ними", – заключил Игнатьев.
Ранее сборная Белоруссии по футболу пропустила 8 мячей от Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч на стадионе "Дэн Дрэф" завершился со счетом 8:0 в пользу бельгийцев.
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