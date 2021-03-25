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Спорт

11:20

Евро-2020 пройдет в Петербурге с минимальными ограничениями

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и с соблюдением только самых необходимых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что футбольные матчи состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, среди которых и Санкт-Петербург.

"На Евро мы смотрим с оптимизмом, у нас уже есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун, у нас уже есть все параметры проведения соревнований. По уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр", – рассказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Он отметил, что сейчас оргкомитет работает над допуском иностранных болельщиков, при этом пока это не вызывает у властей возражений.

Ранее сборная России по футболу презентовала новую форму для чемпионата Европы. Экипировка представлена в белом цвете с красными и синими деталями. Она сделана по специальной технологии из дышащих материалов.

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