Российские футболисты обыграли Мальту в отборе ЧМ-2022

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Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Встреча в Та-Кали завершилась со счетом 3:1. Голы забили Артем Дзюба (23-я минута), Марио Фернандес (35) и Александр Соболев (90).
У хозяев отличился Джозеф Мбонг (56). Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 27 марта в Сочи против сборной Словении.
Дзюба обошел Владимира Бесчастных и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.
Гол в ворота Мальты стал 27-м для форварда. В активе лидера списка бомбардиров национальной команды Александра Кержакова 30 мячей.
Ранее презентовали новую форму сборной для чемпионата Европы. Экипировка представлена в белом цвете с красными и синими деталями.
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