Головин отметился голевой передачей за "Монако" в матче против "Сент-Этьена"

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Футбольный клуб "Монако" разгромил "Сент-Этьен" в матче чемпионата Франции по футболу.

Игра прошла на стадионе "Жеффруа-Гишар". Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Монако".

Голы во встрече забили Стефан Йоветич (13-я минута), Орельен Тчуамени (55), Софиан Диоп (64) и Крепин Диатта (76). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал на свой счет голевую передачу в моменте с забитым мячом Тчуамени.

"Монако" закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 59 очков в 30 матчах.

В следующем туре "Монако" сыграет в домашнем матче с клубом "Мец". Матч запланирован на 3 апреля.

Ранее стало известно, что Головин не сыграет за сборную России в матче отборочного цикла чемпионата мира против Словении. Принимать участие в игре футболисту запретило руководство клуба "Монако".