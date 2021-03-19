Футболисты Лунев и Мухин получили вызов в сборную России на отборочные матчи

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Полузащитника московского "Локомотива" Максима Мухина и вратаря петербургского "Зенита" Андрея Лунева вызвали в сборную России по футболу на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.

Уточняется, что футболисты получили вызов вместо Сослана Джанаева, получившего повреждение на тренировке, и Романа Зобнина, травмированного в матче против "Урала".

Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что игры финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдут при заполненных трибунах.