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Спорт

20:06

Президент FIFA заявил, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет при заполненных трибунах

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что игры финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдут при заполненных трибунах.

"У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден и мы все научимся жить с этим", – приводит слова Инфантино журналист Associated Press Роб Харрис в Twitter.

Ранее FIFA представила расписание матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Сообщалось, что матчи группового турнира пройдут в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года.

В частности, с 3 по 6 декабря состоятся встречи 1/8 финала, с 9 по 10 декабря пройдут четвертьфиналы, с 13 по 14 декабря – полуфиналы. Команды поборются за третье место 17 декабря, а финал запланирован на 18 декабря.

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