Опубликован календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Стали известны даты проведения матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре. Календарь матчей опубликовала Международная федерация футбола (ФИФА) в Twitter.
В сообщении ФИФА говорится, матчи группового турнира пройдут в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года. С 3 по 6 декабря состоятся встречи 1/8 финала, четвертьфиналы пройдут с 9 по 10 декабря, с 13 по 14 декабря – полуфиналы. Команды поборются за третье место 17 декабря, а финал запланирован на 18 декабря.
🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020
🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏
🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году на восьми стадионах в семи городах Катара.
Ранее Российский футбольный союз сообщил, что сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги Наций в Москве. Первый матч состоится 3 сентября. В нем подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сербии. На 11 октября запланирована домашняя игра России с национальной командой Турции, на 14 октября – со сборной Венгрии.
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