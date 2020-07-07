Домашние матчи сборной РФ по футболу в рамках Лиги Наций пройдут в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги Наций в Москве. Об этом сообщил Российский футбольный союз в своем Telegram-канале.

Первый матч состоится 3 сентября. В нем подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сербии. На 11 октября запланирована домашняя игра России с национальной командой Турции, на 14 октября – со сборной Венгрии.

Все матчи будут начинаться в 21:45 по московскому времени. Стадионы, на которых состоятся встречи, пока неизвестны.

Ранее футбольный клуб "Зенит" досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга стала первой, кто оформил титул за четыре тура до конца первенства. Решающей встречей стала игра с "Краснодаром", в которой питерцы переиграли хозяев со счетом 4:2.